Da sinistra sfottò a Boldrini e agli inginocchiati: “Alzatevi e battetevi per i migranti”

“Alzatevi! Presentate l’abolizione dei Decreti Sicurezza e della Bossi-Fini. Battetevi per l’apertura dei porti, contro gli accordi con Libia e Turchia e fermate la criminalizzazione della solidarieta. Siete parlamentari della maggioranza che governa. Alzatevi, che è tardi”. Frecciate, poco ironiche e molto velenose, quelle scagliate dall’associazione Baobab, che rientra nella galassia di sigle di ultra sinistra, all’indirizzo di Laura Boldrini e di altri parlamentari della maggioranza che ieri si erano inginocchiati in segno di protesta per l’uccisione di George Floyd.

Baobab, “dal 2015 in strada come hub informale di prima accoglienza per migranti e come canale di emancipazione dalla condizione di bisogno e di autodeterminazione”, fa notare come prima di ricordare gli abusi sui neri d’America la sinistra dovrebbe ricordarsi di difendere i proprio valori in Italia, soprattutto chi sta al governo.

Le polemiche sulla Boldrini e sugli inginocchiati

La olemica tra opposizione e maggioranza, sotto il segno di George Floyd, si era scatenata ieri in apertura di seduta alla Camera, per le conseguenze di un’iniziativa assunta da Laura Boldrini. La deputata Pd era intervenuta la sera prima per ricordare la morte di George Floyd, condannando ogni forma di razzismo e di discriminazione, al termine del quale un gruppo di deputati Dem si erano inginocchiati, replicando la forma di protesta silenziosa e non violenta, che si è diffusa negli Stati Uniti per condannare la morte del cittadino afro americano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis. Fratelli d’Italia ha duramente polemizzato. “Una sceneggiata”.