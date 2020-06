Continuano a generare un cauto ottimismo i dati quotidiani sulla diffusione del coronavirus. I numeri odierni diffusi dalla Protezione civile fanno contare 60 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Che portano il totale dei morti a 33.475. Zero decessi da ieri in 8 regioni oltre che nelle province di Trento e Bolzano. Sono i dati forniti dalla Protezione civile attraverso il quotidiano bollettino sulla diffusione del contagio. In particolare, non si registrano nuovi decessi in Veneto, Marche, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e nelle province di Trento e Bolzano. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 158.355. Con un incremento di 848 persone rispetto a ieri.

Coornavirus, 178 nuovi casi, mai così pochi

Il numero totale di attualmente positivi, sempre secondo il bollettino odierno, è di 41.367. Con una decrescita di 708 assistiti rispetto a ieri. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 233.197. Con un incremento rispetto a ieri di 178 nuovi casi. Il dato più basso in assoluto dall’inizio dell’epidemia da coronavirus.

Sei regioni a zero contagi

Ben sei regioni a zero contagi. E solo 5 regioni contano da 10 casi positivi in su. In particolare, Marche, Sicilia, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata contano zero contagi. In netto calo oggi i nuovi contagiati in Lombardia, che ne registra solo 50. Ma potrebbe essere l’effetto dei pochissimi tamponi fatti in Lombardia rispetto ai giorni scorsi. In ogni caso anche in rapporto ai tamponi fatti o ai casi testati, i dati di oggi sono al minimo. La Lombardia oggi viene superata dalla Liguria, che registra un aumento di 56 casi di coronavirus. Poi ci sono 21 casi in Piemonte, 19 in Emilia Romagna e 10 nel Lazio. Per quello che riguarda i tamponi, invece, i dati forniti dalla Protezione civile parlano di 31.194 nuovi rispetto a ieri. Numero che fa salire il totale a 3.910.133. Mentre i casi testati sono stati 2.451.674.