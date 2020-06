Conte e Casalino si scambiano messaggi d’amore. «Sei il migliore». «Anche tu»

“Sei bravissimo”. “Grazie, ti stimo tanto, finalmente qualcuno mi fa i complimenti”. Il premier Giuseppe Conte e il suo portavoce Rocco Casalino (che guadagna più di lui…) vivono una vera e propria luna di miele professionale, almeno a giudicare dallo scambio di messaggi sui media.

Conte elogia Casalino: “Con lui ho scoperto Facebook…”

“Vi faccio una rivelazione. Quando mi hanno nominato presidente del Consiglio, non avevo neppure Facebook. Allora ho scelto i miei collaboratori, e per me bisogna scegliere i più bravi. Ho scelto Casalino dopo aver parlato con lui e lo stesso ho fatto con il capo di gabinetto, restando tre mesi senza per scegliere il meglio. Io penso che se uno deve fare il premier deve circondarsi non di yes man ma di professionisti, solo così si possono prendere le decisioni migliori”. Giuseppe Conte ha affidato questi attestati di stima per Casalino, ieri, al suo giornale di riferimento, Il Fatto Quotidiano, che ovviamente gli ha infiocchettato un pezzetto degno di una fiction buonista.

La risposta del suo portavoce

“Grazie, presidente…”. Su Instagram è arrivata la risposta dell’onnipresente Casalino: “Quando si lavora tanto fa piacere che la propria professionalità venga riconosciuta da parte di una persona di cui si ha grande stima. Ma soprattutto dopo tanti insulti e minacce che ho ricevuto sul web quotidianamente – perché si ignora il lavoro che faccio e perché si giudica semplicemente con il pregiudizio – fa piacere ricevere complimenti”.