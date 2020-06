La sensazione, come scrive il senatore forzista Francesco Giro, è che il Recovery Fund sia stato già «af-Fund-ato». A silurarlo, i falchi dei Paesi del Nord, raggruppati intorno a Danimarca, Olanda Svezia e Austria. Il Consiglio europeo fissato per oggi rischia di trasformarsi in una doccia gelata per il premier Conte, che proprio su questo strumento ha puntato per far scattare la ripresa in Italia. Ma basta legge le dichiarazioni del cancelliere austriaco Sebastian Kurz per rendersi conto che la strada disegnata dal governo è tutta in salita. Kurz ha infatti messo le mani avanti avvertendo che il varo del Recovery Fund «non deve aprire la strada a un’unione del debito». E quindi ha chiesto che ci sia «un limite di tempo». In più devono devono essere sottoposti a controlli e contenere “condizionalità“.

L’austriaco Kurz: «Occorrono controlli e condizioni»

Significa che riceve gli aiuti finanziari deve impegnarsi in cambio a varare riforme “lacrime e sangue“. Più o meno come capitò alla Grecia. Sul punto il cancelliere è andato giù duro. «A Vienna – ha detto – si teme che l’Italia, con il suo elevato debito pubblico, possa sprecare le sovvenzioni della Ue». Nel mirino di Kurz il bonus per le vacanze da 500 euro previsto dal governo italiano. Per il cancelliere si tratta di «un esempio negativo». Risulta difficile, ha concluso, «spiegare ai contribuenti austriaci perché gli italiani debbano ricevere un buono per le vacanze».

Il premier punta sui Recovery Fund per aggirare il Mes

Insomma, l’aria che tira è tutt’altro che propizia per le speranze e le ambizioni del nostro premier. E investe come un tornado gli equilibri politici della maggioranza. Conte vuole i Recovery Fund per evitare di utilizzare i soldi del Mes. I grillini si spaccherebbero come una mela di fronte a tale prospettiva. Perciò il premier gira al largo. Pd, Iv e Leu sono invece favorevoli. Finora hanno fatto finta di niente in attesa del sì della Ue al Recovery. Ma ora che i falchi del Nord hanno di nuovo sbarrato la strada è persino scontato che torneranno a pressare Conte sul Mes. Il problema, però, è tutto in casa Cinquestelle.