Gli eurodeputati della Lega e di Fratelli d’Italia hanno votato contro la risoluzione al Parlamento europeo che condanna ogni forma di razzismo dopo la morte di George Floyd. A favore della risoluzione gli europarlamentari del Pd, del M5S, Forza Italia e Italia Viva. La risoluzione è stata approvata con 493 voti favorevoli, 104 contrari e 67 astensioni.

Perché Lega e FdI hanno votato no

Lega e Fratelli d’Italia hanno argomentato la loro decisione. Sì alla condanna dell’uccisione di George Floyd e di ogni forma di razzismo, ma disappunto per gli attacchi a Trump e alle forze dell’ordine presenti nel testo della risoluzione. Oltre all’invito a una revisione della storia in senso antioccidentale.

Dopo il voto M5S e Pd non hanno mancato di strumentalizzare l’accaduto, come se il voto contrario a una risoluzione potesse far ascrivere Lega e FdI nella schiera dei razzisti impenitenti. Addirittura hanno fatto allusioni ad un futuro appoggio dei partiti di Meloni e Salvini al Ku Klux Klan.

La replica di Fidanza a chi accusa FdI di razzismo

A tutti ha replicato Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo: ”Leggiamo proclami indignati di vari esponenti della maggioranza che accusano Fratelli d’Italia di non aver condannato il razzismo e l’uccisione di George Floyd. Se c’è qualcosa che davvero dovrebbe indignare è avere una sinistra che pensa questo delle opposizioni, che peraltro non hanno mancato di dichiarare la propria condanna alla vicenda Floyd. Ma peggio di questo c’è mentire agli italiani, nascondendo loro che il testo votato contiene un vero e proprio delirio ideologico: inaccettabili criminalizzazioni della polizia, attacchi sgangherati all’amministrazione Trump, l’invito a prevedere quote dedicate alle persone di colore in vari ambiti della società, la revisione della nostra storia all’insegna del senso di colpa anti-occidentale”.

I punti poco convincenti del testo

Inoltre, afferma ancora Fidanza, il testo non contiene una vera condanna “delle devastazioni, dei saccheggi e delle violenze di questi giorni, contro persone inermi e contro i monumenti della nostra storia. Questo è razzismo al contrario e le quattro sinistre al governo che lo sposano sono pericolose per gli italiani”.

Nel testo, al punto F, si dice che “la reazione e la retorica incendiaria utilizzate dal Presidente degli Stati Uniti, comprese le minacce per lo schieramento dell’esercito degli Stati Uniti qualora le

proteste in corso non si fossero fermate, sono servite soltanto a rafforzare le proteste”. Al punto 36 si legge inoltre che il Parlamento europeo “condanna il fatto che forze politiche estremiste e xenofobe nel mondo ricorrano con sempre maggior frequenza alla distorsione dei fatti storici, statistici e scientifici e utilizzino simbologie e retoriche che richiamano aspetti della propaganda totalitaria, tra cui il razzismo, l’antisemitismo e l’odio nei confronti delle minoranze”. Non ci si limita pertanto alla condanna del razzismo ma si fanno proprie tutte le istanze del movimento Black Lives Matter.