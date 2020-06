E nel frattempo, anche l’inchiesta si estende e s’infiamma. «L’indagine epidemiologica andrà a ritroso a partire dal primo di maggio e già sono statipresso i drive-in per effettuare i test sierologici. L’attenzione resta altissima e i pazienti positivi sono stati tutti trasferiti. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine», spiega l’assessore. Non solo. Come riporta oggi un dettagliato servizio de Il Giornale sul caso capitolino, «a indagare ci sono i medici del Seresmi,che si occupano dell’indagine epidemiologica per capire in che modo e dove si è propagato il Covid-19. E adesso anche la Procura, pronta ad aprire un fascicolo».