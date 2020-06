Una famiglia di peruviani contagiata in uno stabile occupato alla Garbatella. La notizia la dà il sito 7Colli specificando che “il capofamiglia è ora al Columbus. La madre con i figli – il più piccolo è quello che ha contagiato i suoi congiunti – ricoverati a Polidoro”.

Nel quartiere si è diffusa la paura che possa essere l’inizio di un nuovo focolaio, come quello del San Raffaele alla Pisana che conta già 93 contagiati. E si immagina che le condizioni igieniche del palazzo occupato non siano delle migliori.

“Parliamo – scrive 7Colli – di un palazzo dove c’è era la sede della Asl Roma C poi dismesso. Ed è occupato da Action – la “specialista” dell’estrema sinistra nelle occupazioni – dall’aprile del 2013″.

Nello stabile, in via Attilio Pecile, vivono 45 famiglie di varia nazionalità. La situazione a Roma dunque rischia di degenerare come sta accadendo con il cluster del San Raffaele, nonostante le dichiarazioni tranquillizzanti della Regione Lazio. I decessi collegati a quel focolaio sono già 5. E lo stesso assessore alla Salute del Lazio D’Amato ha dovuto riconoscere che quel focolaio è molto “impegnativo”.

“Resta altissima l’attenzione” sul cluster del San Raffaele Pisana di Roma – ha detto Alessio D’Amato – “e i pazienti positivi tutti trasferiti allo Spallanzani. Il dato dei positivi del Lazio è caratterizzato da questo focolaio che ci sta fortemente impegnando”.