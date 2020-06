Carabiniere massacrato, l’immigrato percepisce il reddito di cittadinanza

La beffa finale è la scoperta che quell’immigrato dominicano che ha spaccato la faccia a un carabiniere italiano, percepisce il reddito di cittadinanza. Che a quanto pare gli sarebbe stato revocato dal giudice del tribunale dell’Aquila che ha convalidato il suo arresto.

Nelle scorse ore, hanno fatto il giro del web le immagini di quel carabiniere ricoperto di sangue, con la camicia di servizio macchiata fino al petto. Nel pomeriggio di sabato una volante si era fermata davanti alla sede della Caritas: c’era un immigrato molto agitato e qualcuno aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La reazione dell’uomo, al tentativo dei carabinieri di bloccarlo a terra, era stata violentissima.

Con due cazzotti al viso era stato colpito Vito Lamendola: tanto il sangue sgorgato dalle ferite, così profonde da richiere un’operazione maxillo facciale.Questo pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino domenicano, in regola con il permesso di soggiorno e residente ad Avezzano da diversi anni.

E titolare di un sostanzioso assegno, quello del reddito di cittadinanza.