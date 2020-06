Cabaret grillino: l’ex ministro non sa l’inglese e scivola su “Recovery Fund” (video)

Di gaffe grilline è disseminato il web, si sa. Ma se Luigi Di Maio finora aveva brillato per gli scivoloni sui congiuntivi, l’ex ministro della Salute, Giulia Grillo, in tv, ad Agorà, riesce perfino a sbagliare una semplice definizione in inglese, quella del “Recovery Fund”. In diretta questa mattina, su Raitre, la deputata grillina si è lanciata in un lungo ragionamento suoi fondi europei che la Ue ha intenzione di stanziare per la crisi del coronavirus, accanto al Mes. Lo strumento del “Recovery Fund“, appunto, da tutti pronunciato nel modo corretto, in studio (Recovery Fand), ma non da lei, che lo pronuncia all’italiana, Fund, suscitando l’ilarità di un ospite che la corregge. Ma la grillina Grillo, solo omonina del leader e fondatore del Movimento, non si cura della correzione e prosegue, imperterrita, nello scivolono linguistico. Video dal minuto 33.20.