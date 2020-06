Blitz contro l’ndrangheta. Dalle prime ore dell’alba 200 agenti della Polizia di Stato stanno eseguendo 21 ordinanze di custodia cautelare in carcere tra la Calabria e le province di Milano, Como, Napoli, Pesaro Urbino e Roma. Provvedimenti contro elementi di spicco delle cosche De Stefano-Tegano e Libri di Reggio Calabria. L’operazione, denominata Malefix, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha fatto emergere i conflitti registrati all’interno dei due clan e la rivalità nella spartizione dei proventi delle estorsioni.

‘ndrangheta, in manette il compagno di Silvia Provvedi Dda di Reggio Calabria, infatti, ha fatto luce sugli attriti tra i due gruppi criminali che praticavano il racket senza tener conto degli accordi. In base ai quali, peraltro, i proventi dovevano essere divisi tra le ‘ndrine di riferimento sul territorio. Antonio Libri, che aveva assunto le redini dell’omonima cosca dopo l’arresto dei capi, aveva scoperto però uno sgarro. Durante le festività natalizie del 2017, infatti, erano state riscosse da Carmine e Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsioni, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Gli investigatori stanno eseguendo anche numerose perquisizioni e alcuni sequestri di aziende. L’inchiesta dellainfatti, ha fatto luce sugliche aveva assunto le redini dell’omonima cosca dopo l’arresto dei capi, aveva scoperto però uno sgarro. Durante le festività natalizie del 2017, infatti, erano state riscosse da Carmine e Giorgio De Stefano alcune migliaia di euro da un noto imprenditore reggino. Un professionista operante nella ristorazione e titolare di più locali. Ma senza che nulla venisse corrisposto ai Libri. Quella fusione tra due cosche distinte… Il boss Antonio Libri ha quindi informato Orazio Maria De Stefano e degli esponenti della famiglia De Stefano. E indetto un summit per definire le nuove modalità estorsive con la formazione di un gruppo misto. Un nuovo assetto costituito da appartenenti alle due distinte consorterie. Per dirimere le questioni legate alla divisione degli utili del racket le cosche De Stefano–Tegano e Libri hanno creato una sorta di commissione tecnica (con membri di più famiglie) con lo scopo di evitare sovrapposizioni e fraintendimenti e provvedere ad un efficiente sistema di rastrellamento lungo tutto l’asse del centro cittadino di Reggio Calabria, organizzando anche l’imposizione intimidatoria delle assunzioni dei lavoratori da parte dei gestori di attività.

Il nuovo metodo di imposizione e riscossione dei proventi estorsivi

Il summit durante il quale è stata decisa la nuova modalità di imposizione del pizzo nella città di Reggio Calabria è stato monitorato dagli investigatori che hanno così ricostruito le dinamiche criminali che regolano il funzionamento del locale di Archi. Dall’incontro è emerso anche il tentativo di scissione della famiglia facente capo a Luigi Molinetti, dalla casa madre dei De Stefano. Un desiderio di autonomia scaturito dal malcontento per la iniqua spartizione dei proventi estorsivi, per il mancato riconoscimento di avanzamenti gerarchici all’interno della organizzazione mafiosa. Per la mancata elargizione di prebende che pretendevano in virtù degli anni di fedeltà e dedizione alla cosca. Nell’avversione alle pretese espansionistiche dei Molinetti sul locale di Gallico.

6 giorni fa la nascita della figlia di Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano

Il timore che i dissidi con Luigi Molinetti potessero degenerare in una scissione dagli esiti incerti e pericolosi, ha indotto i fratelli Carmine e Giorgio De Stefano ad investire della delicata questione Alfonso Molinetti, fratello di Luigi. Un uomo ritenuto uno dei loro alleati più fedeli. Giorgio De Stefano è il compagno di Silvia Provvedi, del duo “Le Donatella”. Una delle due gemelle, ex di Fabrizio Corona, ha partorito da pochi giorni la figlia di Giorgio De Stefano.