“L’avevo detto che bisognava evitare di andare in piazza. Ora è il momento di stare uniti e di stringersi attorno alle istituzioni”. Silvio Berlusconi si sfila dalla manifestazione del centrodestra a piazza del Popolo. Presente, tra l’altro, il suo fidatissimo Antonio Tajani. Ventiquattro ore dopo il Cavaliere ci ripensa. Ostaggio delle polemiche sugli assembramenti? Dice di aver previsto tutto. E di essere rammaricato per un’iniziativa che rischia di diventare un boomerang.

Berlusconi si sfila dalla piazza del 2 giugno

Soprattutto per Forza Italia, la forza moderata dell’alleanza. Sempre in bilico tra opposizione e collaborazione con il governo. Il Cavaliere si marca dagli alleati e lancia un messaggio chiaro a Mattarella. Con l’intervento a Porta a porta e la lettera al Corsera accoglie l’appello al dialogo lanciato dal Colle. ”Serve un grande scatto, un’assunzione di responsabilità”, dice. E cita il dialogo “costruttivo” che consentì all’Italia di risollevarsi nel dopoguerra.

Il paese deve essere unito, come nel dopoguerra

”Il Paese deve essere unito”, scrive sul Corriere della Sera. Parole che sembrano preludere a di future larghe intese. Proprio oggi Renzi lancia un attacco pesante a Zingaretti e Conte. Una coincidenza? Il leader forzista prende spunto dalla piazza di ieri per frenare. E prendere le distanze di sicurezza da Salvini e Meloni. “Erano in troppi, doveva essere una manifestazione simbolica”, va ripetendo in queste. Anche questa volta Forza Italia appare divisa e imbarazzata. Tajani in piazza e Berlusconi che 24 ore dopo sconfessa tutto? Difficile da digerire.

Forza Italia si spacca tra imbarazzo e fedeltà al capo

L’uscita del Cavaliere piace ai forzisti che da sempre vogliono segnare la differenza con il “populismo” di Lega e Fratelli d’Italia. “Le parole di oggi del nostro presidente mi sollevano. Mi riconosco in pieno. Perché sono cosa ben diversa da quello che è accaduto ieri in piazza”. Parola di Osvaldo Napoli, deputato forzista di lungo corso. Sulla stessa linea il senatore Andrea Cangini. ”Il 2 giugno è sempre stata una bella giornata, bella e solenne. Mai avrei pensato di trascorrerlo pervaso da un sottile senso di imbarazzo. Attendendo con ansia l’arrivo del 3 giugno”.

Meloni: no a governi di large intese, si vada al voto

Giorgia Meloni è la prima a commentare il passo indietro di Berlusconi. Con un sostanziale “no, grazie”. “No a governi di unità nazionale. No a esecutivi fatti nascere senza un passaggio elettorale”. Per la leader di Fratelli d’Italia l’unica strada “per affrontare i problemi del nostro tempo” passa per “governi con un chiaro mandato popolare. Che non siano frutto di alchimie di palazzo”.

“Gli italiani devono potersi esprimere”

Questo vale a maggior ragione per affrontare la ricostruzione post coronavirus. “Una ricostruzione – dice la Meloni – che richiederà molto tempo. C’è bisogno di scelte e di un programma organico di interventi. E gli italiani devono avere la possibilità di esprimersi”. La leader di Fratelli d’Italia non si sposta di un millimetro da quanto ha sempre detto. Niente inciuci. Niente governi di unità nazionale. “Faccio un esempio. Noi chiediamo di togliere vincoli alle imprese. E liberare la possibilità di assunzioni nel mercato del lavoro. La sinistra e il Movimento 5 Stelle vogliono aumentare le rigidità. E l’oppressione nei confronti delle imprese. Sono due visioni inconciliabili. “Per noi le elezioni rimangono la strada migliore. Se si può votare in tutta Italia per il referendum e per le regionali, non vedo perché non si possa votare anche per le politiche”.