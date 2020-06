Le autostrade italiane e la loro manutenzione sono ormai una priorità nazionale. Come emerge anche dall’ultima notizia di cronaca, dalla provincia di Roma. Alcune parti di calcestruzzo del cavalcavia di via Poggio Bellavista, a Santa Marinella, si sono staccati questa mattina finendo giù sull’autostrada A12. Sul posto sono intervenuti i tecnici dei vigili del fuoco e dalle prime verifiche è emerso un leggero dissesto in prossimità di un giunto. In attesa di esami più approfonditi, anche strumentali, da parte del Gestore, i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della carreggiata direzione nord al km 48,60. Il traffico veicolare è regolato a senso unico alternato sull’altra carreggiata.

Per gli automobilisti costretti a percorrere la A12 in direzione della Liguria, si tratta di una ennesima difficoltà di viaggio. Nella notte tra sabato e domenica ci sono state ancora code e traffico nel caos in Liguria, grazie soprattutto alle chiusure programmate per lavori in A10 e in A12 che hanno costretto tutti gli automobilisti a percorrere l’Aurelia con ingorghi che si sono dissolti solo verso le 3 del mattino.

Autostrade: le verifiche dopo Ponte Morandi

Dopo il crollo del Ponte Morandi si è accesa la discussione sulla manutenzione delle autostrade. Secondo un dossier interno pubblicato da La Stampa, in tutta Italia ci sono parecchi ponti in condizioni non di piena sicurezza. Ecco l’elenco, per quanto riguarda solamente il Lazio.