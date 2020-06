Assurdo! Poliziotto mostra al migrante come si dà uno schiaffo: agente sospeso, magistrati al lavoro. Ma andiamo con ordine. Tutto parte dal tentativo di reprimere una querelle tra due migranti appena recuperati dopo un tentativo di fuga. «Tu qui sei l’ospite e devi rispettare la legge. Adesso devi dare uno schiaffo a lui. Così glielo devi dare. Fai l’uomo!». Tutto qui: un poliziotto dà una lezione a giovani immigrati tunisino “esuberanti”: due stranieri sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia e posti in quarantena, che hanno tentato la fuga dal centro di accoglienza. Ma sono stati scoperti e ripresi. Oggi, scoppia la bufera. Non sugli stranieri che andavano contenuti e redarguiti, bensì sull’agente in servizio: sanzionato per l’esercizio delle sue funzioni. Proprio così: la vicenda che arriva dalla Sicilia ha dell’incredibile. Sul caso infatti, apprendiamo in queste ore dall’Adnkronos, la Procura agrigentina ha aperto un’indagine per abuso di mezzi di correzione. Non solo: la posizione del poliziotto si potrebbe presto ulteriormente aggravare…

Poliziotto mostra al migrante come si dà uno schiaffo

Tutto parte dal tentativo di fuga di due giovani immigrati sbarcati da poco sulle coste agrigentine. Immediata parte la macchina dell’accoglienza dei controlli, per sottrarsi alla quale i due stranieri tunisini provano a darsi alla macchia, rischiando di finire in quel territorio buio e fuori controllo popolato di immigrati clandestini. Così, dopo che le forze dell’ordine li hanno recuperati, i due sono stati riportati nella struttura. È in quel frangente che il poliziotto ha sollecitato i due ragazzi a schiaffeggiarsi a vicenda. E per mostrarlo, come si vede in un video che l’Adnkronos ha potuto visionare, mostra al giovane “come deve fare”. Apriti cielo…

L’episodio scatena i caos: bufera sull’agente

Il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha aperto un’inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il poliziotto. Secondo la Procura l’ispettore avrebbe “umiliato”, con il suo comportamento, il giovane tunisino. Da qui l’iscrizione nel registri degli indagati per abuso di mezzi di correzione. I magistrati stanno passando al vaglio le immagini del video che è stato fatto recapitare alla Procura che dura poco meno di un minuto. E in cui si vede quanto accaduto ai primi di giugno. Anche l’Unar, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ha aperto un’istruttoria, dopo avere appreso dell’accaduto da Giorgia Butera, Presidente dell’associazione Mete onlus che fa parte dell’Unar e che ha presentato la denuncia in Questura ad Agrigento.

Il pm apre un’inchiesta e iscrive l’agente nel registro degli indagati

Il pm Bavarelli, sostiene in queste ore l’Adnkronos, avrebbe chiesto al gip l’incidente probatorio per ascoltare i migranti. A fare la denuncia è stata la sociologa Giorgia Butera, Presidente dei Mete onlus, che da anni si occupa di diritti umani. “Io mi inchino all’immenso lavoro svolto dalle forze dell’ordine – spiega Butera all’Adnkronos – e sono perfettamente consapevole di quanto impegno, sacrificio e dedizione rivolgano all’immigrazione. Ma non potevo far passare in silenzio l’accaduto. Avrei tradito me stessa…». Adesso la Procura di Agrigento sta ricostruendo l’intera vicenda e la qualificazione giuridica nei confronti del poliziotto indagato.

Povera Italia…

E così, mentre un carabiniere viene massacrato dall’immigrato di turno. Mentre gli agenti in assetto anti-sommossa vengono pestati dagli antagonisti in strada. Con le pagine di cronaca che, dal web alla tv, denunciano in continuazione episodi di criminalità ascrivibile a immigrati regolari e clandestini, indifferentemente. E i nostri agenti sono costretti tutti i giorni a ingoiare fango e reazioni violenti, la magistratura scarcera immediatamente gli stranieri colpevoli dei più indescrivibile reati e si mette a indagare sui metodi correttivi utilizzati da un poliziotto. per la dimostrazione di uno schiaffetto…Povera Italia