L’ex pilota di Formula Uno Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Siena. L’atleta si trovava in Val d’Orcia per una delle tappe della staffetta tricolore di “Obiettivo 3”, progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 146 nel comune di Pienza. Zanardi sarebbe rimasto ferito nello scontro con un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire lo sportivo in ospedale.

Grave incidente per Alex Zanardi

Dunque, l’ex pilota di Formula Uno, oggi campione di paraciclismo, che ha rivolto impegno fisico, ottimismo e forza d’animo sulle due ruote, subisce un altro duro colpo. Coinvolto in un drammatico incidente mentre era a bordo sulla handbike che l’ha reso nuovamente celebre nello sport, il campione, per cui è intervenuto l’elisoccorso, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Zanardi, come ricorda in queste ore il sito di Calcio Napoli 1926, si è «laureato campione CART nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005. Ma i suoi più grandi successi li ha conquistati nel paraciclismo: quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. In più, otto titoli ai campionati mondiali su strada».