Zaniolo per Bernardeschi: la Juventus torna alla carica per il centrocampista giallorosso ancora convalescente. E lo fa cercando di riattivare l’asse di mercato con la Roma che ha ben funzionato lo scorso anno. Al termine della stagione Juve e Roma potrebbero riprovarci. Con reciproca soddisfazione ovviamente. Dopo lo scambio di terzini sinistri Spinazzola-Pellegrini effettuato la scorsa estate le due società potrebbero valutare nuove operazioni. Niccolò Zaniolo è da tempo nel mirino di Paratici. Come anche il viola Federico Chiesa. Ma se per quest’ultimo se la vedranno direttamente Rocco Commisso e Andrea Agnelli per il talento che la Roma strappò all’Inter potrebbe valere la logica dello scambio. Non l’unico a centrocampo, a quel che si sa. Nelle scorse settimane era trapelato il possibile approdo di Cristante alla Continassa, in cambio di Mandragora, il centrocampista bianconero ora in prestito all’Udinese. Ma, certo la novità Zaniolo sarebbe di altro livello.

Zaniolo solo cash

Secondo il bene informato Tuttosport, Paratici sarebbe disposto a cedere Federico Bernardeschi come parziale contropartita tecnica. Offerta allettante anche se Roma non vorrebbe privarsi del talento che tra poco sarebbe pronto al rientro dopo il grave infortunio al ginocchio che gli ha compromesso buona parte della stagione. Secondo altre voci i giallorossi potrebbero prendere in considerazione l’idea di cederlo solo per un’offerta cash. Per sistemare i conti del bilancio societario prima di riparlare coi texani del possibile acquisto.