Virginia Raggi e le sue comiche da avanspettacolo: «Roma può ripartire… coi monopattini» (video)

non finisce mai di stupire. I commercianti sono in ginocchio. Le famiglie sono disperate. A Roma vivono migliaia di famiglie fuori dal Grande raccordo anulare. Econ i mezzi pubblici a numero chiuso contro il coronavirus punta tutto sui monopattini elettrici in sharing. Come riusciranno i romani a raggiungere il centro è un mistero . «La città – dice in toni altisonanti – ripartirà… coi monopattini». Dopo le biciclette elettriche, arrivano quindi a Roma i primi mille monopattini elettrici. Saranno disponibili a partire da oggi grazie al nuovo servizio di Helbiz. Il servizio dell’azienda americana è stato autorizzato da Roma Capitale, e stamattina a presentare la novità, sullo sfondo della Fontana di Trevi, la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme con l’assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, il responsabile pubbliche relazioni di Helbiz Matteo Tanzilli e l’ad di Telepass Gabriele Benedetto.

La sindaco ha anche pubblicato sulla sua pagina Fb il video che la riprende mentre presenta il progetto. «È importante – dice – ripartire dalla bellezza della nostra città, puntando su nuove forme di mobilità dolce e sostenibile. Le imprese continuano a investire su Roma e lo fanno promuovendo nuovi modelli di mobilità. In questo modo riavviamo un circolo virtuoso che era stato messo in pausa durante il lockdown per l’emergenza coronavirus. Il servizio di sharing sarà operativo all’interno di una vasta area della nostra città: dal Centro storico a Tor Marancia, San Paolo, Marconi, passando per quartieri come Parioli, Flaminio, Trionfale, Trieste, Nomentano, Prati e San Giovanni. Il funzionamento è semplice: tramite un’app gratuita si localizza il mezzo più vicino e attraverso la scansione di un codice QR sul manubrio si può sbloccare il monopattino e partire».

«Roma riparte anche così»