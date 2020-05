Urso: «Report “premia” la fondazione Farefuturo: è la più rispettosa della legge sulla trasparenza»

«Sono orgoglioso che @reportrai3 abbia considerato @Farefuturo come la Fondazione politica più rispettosa della legge sulla trasparenza. Tra le 150 che hanno esaminato nella loro inchiesta. Nel nostro sito trovate bilanci e donazioni ed ogni mese consegniamo la documentazione agli uffici parlamentari preposti ai controlli. L’onestà si pratica non si declama». Adolfo Urso è soddisfatto del risultato dell’inchiesta di Report sulle fondazioni. Nell’ultima puntata del programma d’inchiesta si è parlato della gestione della fase 2, degli affari con le RSA in giro. E, infine, delle fondazioni in Italia. La Fondazione Farefuturo è stata inserita da Report tra quelle virtuose che pubblicano correttamente l’elenco dei “donatori”. Un riconoscimento che ha reso orgoglioso il presidente della fondazione Urso.

Urso, che cos’è la fondazione Farefuturo

Farefuturo è una fondazione che promuove la cultura e i valori della Nazione. Rifuggendo dal dilagante “presentismo”. Nella convinzione che occorra il massimo impegno per disegnare il futuro dell’Italia nel contesto di una Europa delle Patrie. Opera a Roma e in diverse realtà territoriali con convegni, seminari di studi. E anche corsi di formazione, attività editoriale e programmi di ricerca. Pubblica la rivista Chartaminuta.it

Collabora a livello internazionale con la Fondazione New Direction. Espressione del Conservatorismo europeo, e con altre fondazioni popolari e sovraniste. Per elaborare progetti condivisi che possano dare risposte alla decadenza dell’Occidente. Riaffermando le comuni radici classiche e cristiane e i valori civili, sociali e politici della civiltà europea. In una visione moderna e proiettata al futuro.

La fondazione Farefuturo è nata nel 2007

Nata nel 2007 dalla esperienza dell’Osservatorio Parlamentare ha caratterizzato l’esperienza politica e culturale del “polo delle libertà”. E poi delle successive alleanze di centrodestra. A cui ha contribuito con idee, progetti e convegni utili a definire i programmi e formare la nuova classe dirigente.

