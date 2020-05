Uccide il fratello a colpi di coltello sotto gli occhi della madre. Le urla strazianti dell’anziana

Lo ha ucciso con feroci colpi di coltello sotto gli occhi disperati della madre novantenne. Un finale tragico di una vicenda che – secondo le prime ricostruzioni – andava avanti da tempo. Fatale l’ennesima violenta lite in famiglia tra due fratelli di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. Da tempo, tra i due, non correva buon sangue. C’erano vecchi rancori di carattere personale.

L’aggressione a colpi di coltello in casa

Il pensionato, 68 anni, avrebbe aggredito a colpi coltello il “rivale” in più punti del corpo, in particolare al busto e alla schiena. Il fratello minore aveva 56 anni, era originario di Pescia e di professione faceva il portiere. Poi, lasciata la vittima agonizzante in una pozza di sangue, accanto alla madre, l’aggressore ha preso la via della fuga.

I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri

I vicini di casa in via Pietreto, però, hanno sentito le urla dell’anziana donna e hanno chiamato i carabinieri e l’ambulanza. I soccorritori hanno tentato disperatamente di rianimare il 56enne, na non c’è stato niente da fare. I colpi di coltello sferrati dal congiunto non hanno lasciato nessuna speranza di salvezza. L’uomo è morto.

Il 68enne trovato nella sua abitazione

I carabinieri hanno fermato il 68enne pensionato nella sua abitazione distante circa un chilometro da quella della madre, dove viveva anche il fratello ucciso. L’assassino aveva le valigie pronte e stava per salire in auto, forse per fuggire.

A colpi di coltello inferte ferite micidiali

L’omicida è stato portato in caserma e messo a disposizione del sostituto procuratore di turno Giuseppe Grieco. Secondo una prima ricostruzione, sembra che i due fratelli abbiano avuto un litigio nel pomeriggio. Dopo qualche ora il 68enne sarebbe tornato di nuovo nella casa della madre, portando con sè l’arma. Poi avrebbe affrontato il fratello a colpi di coltello e avrebbe inferto poche ma micidiali ferite.