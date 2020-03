Roma, violenza a Pietralata: nonno difende nuora e nipote. Minacciato con un coltello

Ha difeso la nipote e la nuora dall’aggressione del figlio. Ma è stato a sua volta minacciato con un coltello. È successo in un appartamento nel quartiere Pietralata di Roma.Un 29enne originario del Perù, non appena rientrato nella casa dove vivono anche i propri genitori, ha iniziato a inveire contro la moglie. L’ha fatto in presenza della figlia minore.

Cosa è accaduto nella casa a Pietralata

Nonostante il padre avesse più volte provato a calmarlo, ha picchiato la donna 34enne con calci e pugni. Poi ha minacciato l’anziano con un coltello. A chiamare il numero unico di emergenza una vicina di casa, allertata dallo stesso 66enne, subito dopo aver messo in sicurezza nuora e nipote fuori dall’appartamento.

L’uomo ora si trova a Regina Coeli

Il 29enne non era nuovo a comportamenti violenti. L’ha confermato la stessa donna agli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Sant’Ippolito. I poliziotti, intervenuti immediatamente, hanno arrestato l’uomo. Ora deve rispondere alle accuse di maltrattamenti in famiglia. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il coltello, trovato all’ingresso dell’appartamento. Il 29enne è finito nel carcere di Regina Coeli.

E un trentenne in manette per atti osceni

Violenza non solo a Pietralata. Un’altra vicenda ha creato rabbia a Roma Un 30enne romano è finito in manette per atti osceni in luogo pubblico. L’hanno sorpreso a masturbarsi davanti ad una palestra. Da tempo gli agenti del Commissariato Tuscolano erano sulle sue tracce. Le denunce presentate da alcune mamme hanno fatto scattare le indagini da parte degli investigatori. Le segnalazioni descrivevano un uomo che, all’interno di un’auto, davanti al centro sportivo, si masturbava proprio durante gli orari dei corsi di ginnastica e quando vedeva uscire le ragazzine le invitava a salire in auto. Gli appostamenti effettuati dagli agenti della polizia hanno consentito di coglierlo sul fatto. Vedendo gli agenti, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato. I poliziotti hanno sequestrato l’auto, il telefono cellulare e un personal computer.