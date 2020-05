Trump rinvia il G7 a settembre. E vuole allargarlo a Russia, India e Corea del Sud

«Non penso che il G7 rappresenti cosa sta succedendo nel mondo. E’ un gruppo molto obsoleto di paesi», ha sottolineato Trump secondo quanto riferisce Cbs. Il presidente degli Stati Uniti Un suo consigliere , scrive il New York Times, ha spiegato che l’idea è quella di unire i tradizionali alleati per discutere della Cina, diventata un paese rivale strategico degli Usa. Descrivendo l’evento come un “G-10 o G-11”, Trump ha dichiarato di aver “approssimativamente” affrontato l’argomento con i leader degli altri quattro Paesi.