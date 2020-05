In questi mesi di pandemia e morte. Dolore e angoscia. Tra task force di governo nelle sale dei bottoni e virologi costantemente in tv, l’unica certezza che abbiamo acquisito sul virus è quella di socratica ascendenza: sappiamo di non sapere. E nello sconfinato territorio di dubbi e ipotesi, ogni giorno si fanno largo nuove teorie e semplici deduzioni. L’ultima in campo riguarda la causa possibile per la virulenta aggressività e veemente diffusione del Covid-19 in Lombardia. A stilarla, in collegamento con lo studio de La7 a guida Giovanni Floris, è l’esperta ospite fisso a Di martedì: Ilaria Capua.

Coronavirus, la Capua sonda l’origine del contagio virulento in Lombardia

«Il coronavirus è molto più grave nelle città dove c’è inquinamento», afferma la virologa. E in effetti, il fatto che il virus abbia attecchito e colpito di più nelle grandi città, in Italia come negli Stati Uniti, lo confermerebbe. Come d’altro canto, i riscontri “limitati” in Africa rispetto a quello che si prevedeva, e la bomba virale esplosa di contro nelle metropoli cinesi. Così, nella sua disamina del virus in Italia, e in Lombardia in particolare, La virologa Ilaria Capua si sofferma sulle possibili cause e concause relative alla virulenza del Coronavirus a Milano e dintorni. E provando a spiegare il perché di una devastazione che non ha avuto uguali in Campania, Calabria, Sardegna e Basilicata, la Capua fa emergere una spiegazione inedita. E clamorosa.

«Treni vecchi e sporchi probabilmente hanno contribuito a diffondere il contagio»

O meglio, come riporta Libero nel suo servizio a riguardo, «un collegamento mai esplorato a fondo fino a questo momento». E dichiara: «Una delle migliori politiche di sanità pubblica che si possano fare è sistemare la rete dei treni che gira intorno alla Lombardia. Perché sono vecchi e sporchi. Molto probabilmente hanno contribuito a diffondere il contagio». Semplice. Quasi ovvio. Eppure, come tutte le cose spiegazioni semplici e poco indagate, possibilmente veritiera e sconcertante. Un collegamento ardito? Chissà… Finora, però, nessuno ci aveva mai pensato…

