“Stiamo riempiendo di soldi gli italiani”: la faccia tosta di Tridico (Inps)

Incredibile ma vero, dopo la querelle sui morti con la Protezione civile, i disastri sull’erogazione dei sussidi alle partite Iva e agli autonomi e con il caos della Cig ancora in corso, il presidente dell’Inps si vanta dei risultati ottenuti. E utilizza frasi gravissime, in una fase in cui centinaia di migliaia di italiani attendono ancora, da tre mesi, il loro legittimo sostegno al reddito.

“Abbiamo riempito gli italiani di soldi”

“Se a gennaio qualcuno mi avesse detto che oggi avremmo gestito 26 miliardi di euro (oltre ai 10 del decreto Cura

Italia), riuscendo a coprire 18 milioni di persone (e 11 milioni di persone nel decreto Cura Italia), io lo avrei scambiato per un matto. Invece è esattamente quello che stiamo facendo”. A dirlo in un’intervista a Tpi è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Secondo lui, “l’Inps sta riempiendo gli italiani di soldi”.

Una bella faccia tosta, quella di Tridico, nominato dai grillini a quella carica. “Ci sono state delle polemiche, e mi dispiace. Adesso abbiamo dalle regioni tutte le domande”. “Ma -aggiunge- bisogna anche capire il contesto. Anche le regioni si sono trovate di fronte una valanga di domande”. “Un fiume senza precedenti, la crisi più grande della nostra storia. Ci sono quattro filtri, adesso sappiamo come semplificare. E abbiamo anche deciso, nel decreto rilancio, che ci sarà l’anticipo della cassa integrazione del 40 per cento dato su domanda, entro 15 giorni” evidenzia ancora Tridico.

I numeri, poi, sono tutti da verificare. Per quanto riguarda i cittadini rimasti senza aiuto, Tridico sottolinea che “su 7,5 milioni di potenziali percettori, noi abbiamo già pagato, tra conguagli e pagamenti diretti, casse integrazioni a 5 milioni di cittadini”. “Ma le attese sono finite e -assicura- copriremo in breve tutti coloro che hanno diritto”-

Polemiche sulle frasi di Tridico

“Le dichiarazioni del presidente dell’Inps, rilasciate stamani alla stampa, suonano come una beffa per tanti cittadini e per le loro famiglie: altro che ‘italiani riempiti di soldi’, lo sa, Tridico, che sono tantissimi i connazionali che ancora non hanno percepito alcun tipo di sussidio?”. A sottolinearlo è il senatore della Lega William De Vecchis, vicepresidente della commissione Lavoro a Palazzo Madama.

De Vecchis evidenzia che “Tridico ripete la lezioncina che ha provato a farci anche la settimana scorsa durante la sua audizione in Senato: numeri a caso che vorrebbero essere la conferma della ‘potenza di fuoco’ di un governo in grande ritardo e che invece suonano come una giustificazione ad errori e inadempienze”.

L’attacco all’Inps di Forza Italia

“Secondo il marziano Tridico l’Inps ‘sta riempiendo gli italiani di soldi’. Affermazioni che suonano come una

presa in giro per i milioni di italiani, lavoratori e professionisti, che ancora aspettano bonus e cassa integrazione. Contare fino a 10 prima di parlare e dire sciocchezze”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.