Secondo il sondaggio Index Research realizzato per Piazzapulita e presentato ieri in tv, il consenso e la fiducia nel governo sono in calo. Di contro, naturalmente, guadagnano posizioni i partiti di centrodestra. La diaspora delle formazioni di sinistra si attesta su posizioni che, sommate, mettono insieme il 3,5% delle indicazioni di voto. L’unica novità è quella rappresentata da Carlo Calenda che, con il suo movimento Azione, supera Italia Viva e mortifica Matteo Renzi.

Il sondaggio Index Research realizzato per Piazzapulita: ecco i numeri

Carroccio sempre primo con 4 punti di distacco sul Partito democratico. E se la Lega si dimostra sostanzialmente stabile, Fratelli d’Italia è sempre in continua ascesa, costantemente in crescita anche questa settimana. Il Movimento 5 Stelle, invece, sempre in fase critica, rosicchia appena lo 0,1%, tornando almeno a mettere il segno +, perso da molto, davanti ai numeri della rilevazione periodica. Positiva anche la performance di Forza Italia, che risale a sua volta rispetto l’ultima indagine. Mentre le formazioni di sinistra, che unite racimolano un 3,5%, perdendo dunque lo 0,1 in una settimana, fanno sempre da fanalino di coda: trend in calo per tutti, tranne che per Calenda che con il suo 2,9 registrato da Azione sorpassa e umilia Renzi e Italia Viva fermi allo 2,5%. Vediamo allora, nel dettaglio, i risultati delle ultime rilevazioni Index Research per Piazzapulita, che fotografano crescita, sorpassi e calo dei partiti dell’arco parlamentare nell’ultima settimana.

La Lega prima a +4 sul Pd, FdI sempre in crescita sale al 14,5% Lega di Matteo Salvini resta primo partito al 25,4% (-0,1). Segue il Pd di Nicola Zingaretti al 21,2% (che registra una flessione pari a -0,3). La compagine pentastellata guidata dal reggente Vito Crimi si presenta in terza posizione, con il 15,5% (+0,1). Mentre FdI di Giorgia Meloni sale al 14,5%, forte di un ulteriore +0,3 acquisito negli ultimi sette giorni. Positivi anche i risultati prodotti da Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,9% (+0,1). Novità per Azione di Carlo Calenda che, con il suo 2,9% (e dunque forte di un +0,3) supera a sinistra Italia Viva al 2,5% (calo di -0,5) e mortifica il competitor progressista Matteo Renzi.

La fiducia nei leader: Meloni seconda col 35% delle preferenze