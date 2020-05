Sexy quarantena: nasconde la fidanzata nel bagagliaio, beccato dai carabinieri

Nasconde la giovane fidanzata dentro il bagagliaio della macchina, ma l’incontro d’amore ‘clandestino’ viene scoperto dai carabinieri. L’episodio è successo sabato, prima dell’inizio della Fase 2. I carabinieri della stazione di Storo (provincia di Trento), in servizio per la verifica del rispetto delle norme di contenimento contro il Covid-19, hanno proceduto al controllo di una autovettura in transito.

E’ solo dei tanti casi di multe assurde, ma tavolta ingiustificate, comminate ai danni degli italiani in quarantena.

La quarantena violata per esigenze sexy