Roma, scena surreale: uomo prende a sassate le auto in transito e scatena il panico (video)

Momenti di grande paura a Roma Sud. All’improvviso un uomo ha iniziato a prendere a sassate gli automobilisti che transitavano lungo la strada, a via Armando Brasini.

Nella zona di Torrino il lancio di pietre ha seminato panico e incredulità. Le immagini ne sono una prova, le ha girate Moira Masi, coordinatri dei FdI a Grottaferrata.

Le sassate in zona Torrino

Si vede l’uomo che, senza motivo, ha iniziato a scagliare oggetti contundenti contro le auto in transito. Non era lontano. Anzi, si avvicinava notevolmente alle macchine per colpirle. Ha raggiunto cofani e sportelli delle auto che, da Casal Brunori, erano dirette nel vicino quartiere del Torrino. L’episodio ha rischiato di coinvolgere anche i tanti residenti che in quella zona coltivano l’orto urbano.

Il post dell’esponente FdI su facebook

«Di ritorno dall’Eur Roma mentre con tutti gli operai tornavano a casa cosa ci aspetta? Sassate alle nostre vetture e ai cittadini», ha commentato la Masi su Facebook. «Grazie veramente Governo… la fonte sono io! Le forze dell’ordine?? Ora chi pagherà i danni?? In pericolo la vita dopo una giornata di lavoro. Ora vorrei sapere cosa ne pensano i buonisti».

Il racconto dell’episodio

Poi il racconto a Romatoday: «Ero in zona Torrino per ragioni di lavoro, poiché sono direttore di un cantiere. Insieme agli operai con cui mi trovavo, ho assistito a questa scena che ha dell’incredibile. Quest’uomo lanciava dei mattoni all’indirizzo delle auto. Nel tempo che siamo rimasti lì, una ventina di minuti, penso ne abbia colpite almeno una decina». Sassate senza motivo, grande paura.