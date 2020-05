Showy Safety è il nuovo prodotto della famiglia Showy. Integrando le funzionalità di Showy Professional per il conteggio accessi, con suoi moduli specifici e i sistemi Digital Signage di Showy Small Business, realizza un modello integrato per la gestione degli addensamenti di persone negli spazi commerciali e pubblici.

In arrivo l’app che ti avvisa degli addensamenti di persone

La suite applicativa grazie a telecamere 3d, all’infrastruttura cloud, e ai sistemi di notifica via push su App iOS e Android, avvisa all’approssimarsi dei limiti di addensamento. Non solo: in caso di loro superamento, può informare con video i clienti della possibilità di entrare in sicurezza. Nel caso di attesa del pubblico intrattiene. Ed eroga contenuti informativi e pubblicitari. È perfetto per tutti i luoghi adibiti al pubblico: negozi. Market. Centri commerciali. Musei. Ristoranti. Locali. Sale d’attesa. Saloni di ricevimento al pubblico. Show room. Pubblica amministrazione centrale e locale … Tutto per ripartire in sicurezza.

Un processo in evoluzione con prodotti e servizi pronti per l’impiego

Il processo di evoluzione parte dal laboratorio 4.0 in-house, passa per il team di sviluppo e attraverso prototipazione, testing e maintenance arriva al mercato con tempi certi proponendo prodotti e servizi solidi pronti per l’impiego, la distribuzione e la commercializzazione. Aptica opera negli ambiti in Vitro Diagnostic, IoT, Reti Neurali, Robotics, Parallel Computing, Image Recognition, Big Data & Data Mining.