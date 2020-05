Riaprire le scuole, ma solo nell’ultimo giorno dell’anno scolastico. L’idea è della viceministra della Pubblica Istruzione Anna Ascani (Pd). La rilancia in un’intervista a Repubblica. “Vorrei – dice – dare la possibilità agli studenti delle ultime classi dei singoli cicli, la quinta elementare, la terza media, le quinte superiori, di potersi incontrare a scuola. Se possibile nelle loro aule. Per celebrare la fine dell’anno scolastico 2019-2020”. E se il Comitato tecnico-scientifico dovesse dare parere negativo, allora, dice la Ascani, si potrebbe fare una gita di istruzione in un museo. Secondo Anna Ascani è una proposta di forte valore simbolico…

Vista dalla parte delle famiglie, però, la proposta ha il sapore di una burla. Scuole chiuse dal 9 marzo ma che riaprono in sicurezza per l’ultimo giorno. Per festeggiare cosa? I quattro mesi della didattica a distanza? Per fare i gavettoni? Per fare la foto di classe? E tutto ciò mentre ancora non è chiaro con quali modalità le scuole saranno riaperte e se saranno riaperte a partire da settembre.

La scuola infatti non ha bisogno della gitarella di fine anno ma di decisioni responsabili che assicurino sia il diritto alla salute che il diritto allo studio. Finora abbiamo ascoltato dal governo solo proposte dissonanti e confuse, che non danno certezze né sicurezze alle famiglie. Le quali non sanno che farsene del valore simbolico delle riunioni di fine anno.