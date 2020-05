Si potevano fare due o tre cose….Chi paga, si chiede il commerciante che non vede un euro da mesi? Domanda ovvia, giustificata, dal momento che adesso per riaprire il ristorante o qualunque altra delle attività “consentire” da sua maestà il premier c’è da “sanificare”. Ad esempio, mettere a tavola il plexiglass e chissà che altro per consentire di mangiare al ristorante alla metà dei clienti di prima. C’è il rischio concreto di non vedere più una banconota da riscuotere…

No, non c’è cervello nelle troppe task force che dimenticano quanti sacrifici stanno facendo quelli che mandano avanti l’Italia ogni giorno. E che adesso sono schiantati da una burocrazia sempre più odiosa. A Roma si dice che comanda chi si alza prima la mattina…

Due o tre cose da fare

Sul lavoro (degli altri) ogni giorno una “regola” nuova. Cominciarono con la privacy e adesso ci mancava il coronavirus.

Un documento dell’associazione italiana dottori commercialisti elaborato in questi giorni spiega invece che il governo avrebbe potuto mettere a punto iniziative serie proprio in questo periodo.