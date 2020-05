Non è la pinna dello squalo che emerge minacciosa dalle acque del film di Steven Spielberg, ma l’orso che spunta dai cespugli, a pochi passi dal bambino a spasso per i monti in località Malga Nuova, nel comune di Sporminore a 2000 metri d’altitudine, suscita lo stesso pathos. E induce ugualmente a darsela a gambe. bravi, invece, i genitori che gestiscono con calma la situazione, senza impaurire il piccolo o, peggio ancora, agitare l’animale che, pacioso, guarda la scena e si allontana per i fatti suoi…

Alle spalle del bambino spunta l’orso

E in effetti, potrebbe essere la scena di un film: per fortuna a lieto fine. L’incontro tra ragazzino e orso avvenuto ieri sulle Dolomiti è decisamente particolare. Anche se non inedito e implausibile vista la location scelta dalla famiglia Caliari per una tranquilla passeggiata domenicale. La stessa idea che deve aver avuto l’orso che, nel video postato in basso da Youtube, acquattato dietro un cespuglio alla vista del ragazzino si alza in tutta la sua imponente statura. Facendo sfoggio di tutta la sua possenza animalesca.

Il piccolo è incuriosito, l’orso pure. Entrambi sono inoffensivi

Il piccolo è incuriosito ma non si lascia prendere dal panico. E guidato dal genitore che lo invita a scendere lentamente, senza mai dare completamente le spalle all’orso, procede allontanandosi dall’animale. Il quale, invece, incuriosito, tiene fisso lo sguardo sul piccolo: forse stupito da tanto coraggio. Esterrefatto da tanta avventurosità…Poi, affatto turbato o incline a fare del male a chi non lo ha disturbato, l’orso si allontana dirigendosi a valle. Il piccolo è soddisfatto e contento. tanto che a commento degli ultimi fotogrammi registrati che hanno immortalato l’incredibile incontro si abbandona a un liberatorio: «Che figata»…

