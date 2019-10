L’orso si ribella durante lo spettacolo al circo, aggredisce il domatore e semina il panico tra gli spettatori. Sui social, e in particolare su Twitter, circola il video che documenta l’episodio avvenuto mercoledì nella città russa di Olonets, a circa 200 km da San Pietroburgo. In un piccolo circo, con gli spettatori a ridosso della pista, un orso lascia tutti di stucco. Interrompe lo show decidendo di scagliarsi contro il pubblico.

L’episodio riapre l’annosa polemica sui circhi con gli animali, che in tanti ritengono doveroso chiudere. La Scozia ha già agito contro la presenza degli animali nei circhi. Tra sit-in di protesta e ordinanze di divieto anche l’Italia si sta muovendo a favore di questi animali, portati via dal loro habitat naturale per essere esibiti come giocattoli.

La Scozia ha proibito gli spettacoli circensi con la presenza di leoni ed elefanti ammaestrati, mentre il governo italiano si trova ad un bivio. E’ già stato annunciato un provvedimento che vieterà la presenza di animali nei circhi su tutto il territorio nazionale.

(VIDEO dell’aggressione dell’orso)