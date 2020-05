Open Arms, toghe rosse in servizio permanente effettivo: ecco come hanno colpito Salvini

La Giunta per le Immunità del Senato dovrà pronunciarsi martedì sul caso Salvini-Open Arms . L’allora ministro dell’Interno è accusato di sequestro di immigrati clandestini perché ne ritardò lo sbarco per alcuni giorni in attesa di intese europee. La Giunta deve valutare se Salvini ha agito in termini politici o meno, ma la prova principale a suo favore la danno le chat recentemente lette sui giornali. Palamara ed altri magistrati parlano tra di loro e dicono sostanzialmente: Salvini ha ragione, ma lo dobbiamo fermare, lo dobbiamo attaccare. Quale luogo migliore di una Giunta del Senato chiamata a valutare la valenza politica di un ex ministro per affermare l’autonomia dei governi e le interferenze indebite della magistratura?