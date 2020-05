Notte infernale per la Azzolina. Ed era proprio quella prima degli esami. O meglio, dell’esame sul Dl scuola. Un incubo lungo due mesi e mezzo, quello della ministra della Pubblica Istruzione, culminato nel convulso vertice notturno appena chiuso con una “fatidica” intesa nella maggioranza sul dl scuola. A quanto riferiscono fonti della maggioranza, il nodo sui concorsi dei docenti si sarebbe risolto con una mediazione che prevede a “settembre assunzioni a tempo determinato da graduatorie provinciali, contestualmente concorso con prova scritta selettiva e non più crocette”. Tutto risolto allora? Ma neanche per sogno… O meglio, per incubo.

Dl scuola, la notte da incubo della Azzolina

Leggendo tra le righe, insomma. E senza fare nemmeno un grande sforzo esegetico o interpretativo, la Azzolina incassa il colpo. Non riesce a reagire. Tanto che al termine di quello che si è rivelato essere il summit bis convocato da Palazzo Chigi, il premier Conte trova la quadra: O meglio, quella che è stata prontamente definita una «sintesi comune per quanto riguarda i concorsi dei precari». Ma, come diceva il buon Totò, «è la somma che fa il totale»: E questo risultato faticosamente ottenuto nottetempo, soddisferà davvero la ministra grillina? L’incognita resta indecifrata. Intanto, però, il premier si dice contento e soddisfatto per la conclusione di una battaglia estenuante e lunga, conclusasi con la resa della Azzolina su posizioni e alle richieste avanzate da Pd e Leu. Tanto è vero che, a questo punto, Andrea Marcucci e Peppe De Cristofaro (i rispettivi capogruppo al Senato e sottosegretario) promuovono come più che soddisfacente la sintesi dell’avvocato.

Ed è resa all’intesa che accontenta Conte e il Pd

E così, riferiscono fonti di palazzo Chigi in merito all’intesa, «soddisfazione da parte del Presidente del Consiglio. La sua proposta è stata accolta dalla maggioranza sul concorso straordinario per i docenti». Dunque, «resta la prova selettiva in entrata per l’assunzione di 32.000 insegnanti. Si terrà dopo l’estate – spiegano le stessi fonti – e sarà in forma scritta. Con consegna di un elaborato. Senza il quiz a risposta chiusa. Una soluzione – evidenziano gli addetti al lavoro sull’accordo fino a stanotte – che permette di combattere il precariato garantendo la meritocrazia». Tutti i dettagli dell’accordo saranno annunciati e argomentati oggi. Nel frattempo, però, Partito democratico e Liberi e uguali si dichiarano pronti a riformulare l’emendamento al Senato che chiedeva assunzioni «per anzianità di servizio e titoli personali».