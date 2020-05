Nomine, il cda della Rai oggi dovrebbe sciogliere il nodo. Assegnando a Franco Di Mare la direzione di Rai3, su esplicita richiesta del M5s, e mettendo Mario Orfeo al timone del Tg3 (ha diretto tutti i tg Rai). Orfeo subentra a Giuseppina Paterniti, per la quale è in arrivo l’incarico di responsabile dell’Offerta informativa del servizio pubblico.

A Rai Way, importantissimo asset del gruppo di viale Mazzini, al posto di Orfeo sarà Giuseppe Pasciucco il presidente, mentre Aldo Mancino è chiamato ad essere l’amministratore delegato.

Un compromesso arrivato in maggioranza (prima il M5S si opponeva alla nomina di Orfeo) a latere del decreto “rilancio”. E’ la prima volta che il terzo canale, si rammarica Repubblica, finisce in mani non di sinistra. Ma del resto i grillini hanno battuto i pugni sul tavolo per una nomina, quella di Franco Di Mare, che doveva controbilanciare la nomina (gradita al Pd) di Stefano Coletta al Tg1.

Una spartizione bella e buona che fa tuonare l’Usigrai. «Diciamo le cose come stanno: siamo di fronte a un atto di prepotenza politica. Con i partiti che pervicacemente impongono cambi alla guida di reti e testate. Ovviamente non è un giudizio sui nomi, tutti professionisti di indiscusso valore. Ma sul metodo». È quanto denuncia, in una nota, l’Esecutivo Usigrai.

«Questa – proseguono i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico – è l’ennesima prova che “fuori i partiti dalla Rai” è lo slogan ufficiale di chi siede all’opposizione. Poi, non appena andati al governo, muta in “serve un riequilibrio”: ovvero, ora tocca a noi occupare. In attesa del prossimo giro».