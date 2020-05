Sapete chi è il nemico numero uno? Non il Covid killer. Non il governo Conte, “assembramento” di dilettanti allo sbaraglio. Non gli avversari per contratto delle imprese e delle partite Iva. Il pericolo che si aggira per l’Italia in queste ore è una donna. Si chiama Jole Santelli. Sì, la governatrice della Calabria che ha osato riaprire qualche bar.

I grillini processano Jole Santelli

Con una pericolosa e dittatoriale ordinanza ha consentito ai cittadini di prendersi un caffè all’aperto. Con mascherine, guanti. E a distanza di almeno un metro. Dalle immagini che arrivano dalla Calabria si vedono due/tre persone che prendono il caffè al banco. E magari si siedono per consumarlo velocemente a un tavolino. Tutti untori?

Per i grillini sì. Vi ricordate? Quelli del vaffa, quelli della scatola di tonno. Oggi quattro deputati pentastellati non trovano altro da fare che processare la governatrice. Anzi le comandano, oibò, di ritirare “subito l`ordinanza. Con cui ha sbrigativamente autorizzato l’esercizio di varie attività”.

Francesco Sapia, Paolo Parentela, Giuseppe d`Ippolito e Bianca Laura Granato avvertono Jole Santelli. Guardi “che “in trincea” (quale, quella del soldatino Conte?) ci sono persone serie. Che agiscono con competenza, coscienza e prudenza. Che non hanno interessi propri. Né rispondono a logiche, a ordini di partito. Ci riferiamo alle istituzioni di tutela della salute, agli scienziati, ai sanitari”. Come a dire che la grintosa governatrice di centrodestra risponde a logiche e ordini di partito? Insomma a Salvini e Meloni, come strepitano subito dopo. “Non ascoltarli sarebbe un errore imperdonabile, un errore ripetuto”.

E giù attacchi velenosi. Alla faccia della unità nazionale. “Santelli chiarisca perché a qualcuno sono arrivati direttamente i tamponi. E ad altri sono stati distribuiti con il contagocce. Oppure negati. Siamo in uno Stato di diritto (qualcuno li avverta che oggi non è proprio così). Oppure nel 2020 la Regione Calabria fa ancora eccezione. E può sottrarsi alle regole?”. Poi la virile minaccia. “Se per causa delle disposizioni della presidentessa – avvertono i parlamentari M5S – si verificassero contagi. E problemi sanitari. All’istante denunceremo alla magistratura chiunque, in questa fase dovesse fare orecchio da marcante. Ad ogni livello sosterremo personalmente tutti i calabresi danneggiati”. Ma chi può dire cosa accadrà in tutta Italia dopo il 4 maggio? Tra l’altro i contagi in Calabria sono stati tutti, come si dice, “di ritorno”.

Poveri grillini in caduta libera. Costretti a farsi comandare da quei volponi del Pd. Abusivi al governo che nessuno ha mai votato. Qualcuno li avvisi. Per tutelare la salute, persino difendere i bislacchi e incomprensibili decreti dell’avvocato del popolo, sarebbe meglio mettere in tasca le bandierine ideologiche. E di partito. Magari anche solo per l’emergenza. E smetterla di vedere nemici ovunque osi pensarla diversamente da loro. O la Santelli ha altre colpe? Non ci sembra.