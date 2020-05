Necrologio per i morti della Rsi. L’ira dei partigiani e del giornale grillino

“Risorgeranno”. Il necrologio pubblicato qualche giorno fa sull’Eco di Bergamo da un “repubblichino”, in onore dei morti fascisti, poco dopo il 25 aprile, aveva fatto molto discutere. Repubblica si era gettata a pesce sulla polemica contestando la libertà di ricordare i 43 militari della Rsi caduti, quelli della Legione d’assalto “M” Tagliamento – una delle ultime unità della Repubblica di Salò ad arrendersi ai partigiani.

I partigiani li massacrarono, senza pietà, nel 1945, a Rovetta, in Val Seriana. Quel necrologio sull’Eco di Bergamo aveva solo l’obiettivo di ricordare anche loro, ma ha finito per essere motivo di polemica contro il giornale bergamasco di proprietà della Curia vescovi.

Tra i più critici, anche La Notizia, quotidiano on line di matrice politica grillina. Che si è sentito in dovere di riprendere le accuse dei partigiani, offesi dal necrologio in ricordo delle loro vittime.

“Sono lontani i giorni in cui perfino il Papa ringraziava L’Eco di Bergamo che, in tempi di pandemia e in una delle aree maggiormente martoriate, si complimentava per i necrologi. Già perché ieri nelle numerose pagine dedicate a chi non ce l’ha fatta, è stato pubblicato un inquietante annuncio, probabilmente per una svista, in cui si elencano i nomi di 43 militari della Repubblica sociale italiana di Salò. Una lunga colonnina, incredibilmente intitolata “Risorgeranno”….”. La Notizia poi si schiera con i partigiani, parlando di “ingombrante” pubblicazione. E dando spazio alle critiche.

“In prima fila le associazioni antifasciste, in primis l’Associazione nazionale partigiani italiani, che hanno denunciato l’increscioso incidente. “È grave e inaccettabile che dei militari fascisti vengano ricordati su un quotidiano con un annuncio che inizia con la parola risorgeranno, spiega indignato il presidente provinciale dell’Anpi di Bergamo, Mauro Magistrati…”.

Il diritto alla memoria, anche per i grillini, è evidentemente solo a senso unico.