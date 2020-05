Mentana contro il grillino Ricciardi: “Mai un intervento così squallido, da cogl…”

Dopo la rissa e gli insulti di questa mattina, tra M5S e Lega, alla Camera, durante l’informativa del premier Conte, anche Enrico Mentana sente il dovere di prendere posizioni contro il “delirio” dell’onorevole pentastellato Riccardo Ricciardi. “Chi critica Conte propone il modello Lombardia, un ospedale da 21mln per 25 pazienti, ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini”.

Il caos alla Camera tra M5S e Lega

Un intervento che ha scatenato la Lega, dai cui banchi si è alzato subito un coro di critiche e alcuni slogan offensivi verso il deputato M5s chiamato “buffone. Ne è nata una zuffa verbale, con tentativi di avvicinamento anche fisico (video)Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha dovuto sospendere la seduta.

La reazione di Enrico Mentana

Nel pomeriggio, il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, ha scritto un durissimo post di condanna della parole di Ricciardi su Fb. “Di tanti che non voterebbero mai Lega, né hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni, vorrei dire all’onorevole Ricciardi che mai avevo ascoltato in un’aula parlamentare un intervento così squallido e vergognoso, che per colpire i suoi avversari identifica una regione martire con chi la amministra e bolla entrambi, arbitrariamente e con aperta soddisfazione, per il numero di morti. Se non fosse un eletto le direi che è un coglione, ma temo di essere querelato, dagli incolpevoli testicoli”, conclude il direttore del TgLa7.