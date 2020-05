Meloni: “Renzi salva Bonafede? Ma che sorpresa… Se continua così avrà più poltrone che voti”

“Renzi, se continui così tra un po’ avrai più poltrone che voti“. È caustica Giorgia Meloni dopo che il leader di Italia Viva ha annunciato che avrebbe salvato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, votando contro le mozioni di sfiducia. Una mossa, in realtà, piuttosto attesa, tanto che la stessa Meloni in mattinata aveva chiarito di voler vedere come avrebbero votato Renzi e i suoi. Da giorni, infatti, nei Palazzi si registrano grandi manovre da parte di Italia Viva volte a capitalizzare il voto sul Guardasigilli.

L’ironia di Meloni sul voto di Renzi

“Dopo che i Cinquestelle hanno mollato anche sul no alla regolarizzazione degli immigrati, consentendo la sanatoria indiscriminata per i clandestini proposta dal partito di Renzi, e dopo il lungo colloquio di ieri tra Conte e Maria Elena Boschi per trattare chissà quale altra poltrona, Renzi ha annunciato che difenderà il ministro Bonafede votando contro la nostra mozione di sfiducia. Che sorpresa”, ha detto Meloni, subito dopo l’intervento in Aula del leader di Italia Viva. Sulla sua pagina Facebook, poi, la leader di FdI ha anche postato un meme con il leader di Iv e Luigi di Maio al centro dell’immagine, “uniti” da una poltrona. “Renzi cede su Bonafede, il M5S cede sulla sanatoria dei clandestini – L’ennesimo patto della poltrona?”, vi si legge.

Balboni: “Renzi è andato all’incasso ancora una volta”

Una vicenda che FdI ha denunciato anche in Aula, durante la discussione al Senato sulle mozioni di sfiducia. “Lei, signor ministro, arreca un danno gravissimo alla credibilità della Giustizia ed è per questo che dovrebbe avere il buon gusto di dimettersi senza aspettare il voto del Senato”, ha detto il senatore Alberto Balboni. “Lei oggi invece probabilmente sarà salvato dal voto del Senato. Abbiamo ascoltato il leader di Iv, Renzi, dire che voterà contro le mozioni di sfiducia. Renzi è andato all’incasso ancora una volta. Ne prendiamo atto, ma di questo passo – ha detto anche Balboni – Renzi finirà per avere più poltrone che voti”.

Delmastro: “Siamo oltre la decenza”

Sul tema è intervenuto anche il deputato Andrea Delmastro, fra i primi e più attivi a denunciare lo scandalo della scarcerazione dei boss, resa possibile dalle norme del Cura Italia volute da Bonafede. Il responsabile Giustizia del partito ha parlato di “fiducia prezzolata di Renzi”, sottolineando che “ancora una volta Renzi, in versione Machiavelli all’amatriciana, campione di trame di palazzo, ha alzato il suo prezzo per poi farsi comprare e votare la fiducia a Bonafede”. “Questa volta però siamo oltre la decenza. La lotta alla mafia è un valore assoluto ed è squallido – ha concluso Delmastro – il suo utilizzo per scontri di potere interni alla maggioranza”.