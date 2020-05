Meloni: “La pazienza è finita. Dal governo solo vincoli e poltrone. All’Italia serve altro” (video)

“La pazienza è finita”. Giorgia Meloni rilancia dalla sua pagina Facebook l’appuntamento del 2 giugno per manifestare nel pieno rispetto delle regole anti-contagio, in maniera creativa, il dissenso “verso un governo che ha limitato la libertà degli italiani a colpi di decreto, che non ha ancora dato alle aziende le risposte di cui hanno bisogno, che sta lì a occuparsi delle sanatorie indiscriminate degli immigrati clandestini e della scarcerazione di centinaia di boss mafiosi”.

Meloni: “Il 2 giugno torniamo a parlare di libertà e orgoglio”

“Noi vogliamo dire che la pazienza è finita. E lo vogliamo fare col vostro aiuto”, prosegue Meloni, auspicando che tutto il centrodestra aderisca all’iniziativa. Nei prossimi giorni, dunque, FdI farà sapere com’è possibile “partecipare all’evento”. Intanto, esorta la leader di FdI, “tenetevi pronti”. “Segnatevi questa data: il 2 giugno è il giorno in cui gli italiani tornano a parlare di libertà e di orgoglio“.

Dal governo solo “regalie, vincoli e poltrone”

È stato poi nel corso di un’intervista al Tg5 che la leader di FdI ha chiarito che la data del 2 giugno è stata scelta per il suo alto valore simbolico, perché “è il giorno della festa della Repubblica”. Nello stesso colloquio, poi, Meloni è tornata sul tema dell’inadeguatezza delle misure adottate dal governo. “Il decreto del governo rilancia le regalie, la burocrazia, i vincoli, le poltrone. Scoveremo articolo per articolo ogni tentativo che questo esecutivo ha messo in campo di rafforzare il proprio potere e moltiplicare le poltrone”.

I protocolli siano anti-Covid, non anti-imprese

“L’Italia ha bisogno di altro. Ha bisogno – ha ammonito la leader di FdI – di miliardi per le imprese; ha bisogno che le risposte arrivino immediatamente; ha bisogno di aiutare le imprese a non chiudere, perché se chiuderanno non ci saranno più posti di lavoro e non avremo 55 miliardi da spendere ogni mese per aiutare i lavoratori”. Quanto alla Fase 2 “penso che non si debba in nessun modo discriminare interi settori e sono contenta che da questo punto di vista pare che siamo ascoltati. Sia chiaro però che i protocolli servono per aiutare la gente a lavorare, non per aiutarla a chiudere. Noi dobbiamo fare i protocolli per l’impresa anti Covid e non i protocolli anti imprese per il Covid”.