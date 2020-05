Meloni: «Il 2 giugno mobilitazione di FdI per le famiglie senza certezza di futuro»

“Anche per dare voce alle famiglie italiane che stanno facendo enormi sacrifici ma alle quali il governo non dà nessuna risposta e certezza per il futuro, il 2 giugno daremo vita ad una grande mobilitazione nel rispetto di tutte le regole di sicurezza”. Lo assicura Giorgia Meloni, leader FdI, in un intervento su Il Giornale.

“Nei giorni scorsi -dice la Meoloni- tutto il mondo ha celebrato la Giornata della famiglia, tranne che l’Italia perché non c’è un altro Stato avanzato come il nostro dove la famiglia è così umiliata, abbandonata e presa in giro da chi governa. Le famiglie hanno rappresentato il baluardo per sopravvivere all’emergenza coronavirus, hanno assolto e continuano ad assolvere funzioni e compiti che nessun’altra Istituzione è in grado di sostenere. Eppure, il decreto ‘rilancio’ del governo è un decreto senza famiglia, che non riconosce la sua centralità e il suo primato, che non prevede quelli interventi strutturali e di sistema che vengono chiesti da anni”.

“I diritti e i bisogni di mamme, papà, nonni, ragazzi e bambini -avverte- non hanno cittadinanza nelle scelte del presidente del Consiglio Conte, dei suoi ministri e del suo esercito di task force ed esperti. Alle promesse e agli impegni non è seguito praticamente nulla, se non qualche briciola e interventi spot del tutto insufficienti”.Serve, assicura la leader di Fdi, un ”bazooka economico e culturale pro-family, che restituisca alla famiglia la sua forza e l’energia di essere ancora il motore della società. Fratelli d’Italia ha sempre lavorato per questo e continuerà a farlo”.