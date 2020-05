Meloni: «Guardate il video di quando Grillo definiva Renzi persona non credibile»

«”Siamo indignati da tutto ciò che tu rappresenti, per noi non sei credibile. Noi siamo coerenti con quello che diciamo e non siamo democratici con te”. Dissero Grillo e i 5 stelle a Renzi prima di farci un governo insieme e far salvare dalla sfiducia il loro Ministro della Giustizia con i voti del partito renziano. Che fine desolante!». Giorgia Meloni ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il video di quando Grillo attaccava Renzi. Tempi lontani, oggi pur di restare attaccati alle poltrone i 5Stelle hanno salvato coi voti dei renziani il loro ministro della Giustizia. Altro che coerenza. Ecco cos’altro diceva Grillo: «Tu non sei credibile perché rappresenti De Benedetti, gli industriali e la gente che ha disintegrato questo paese. Puoi essere giovane ma non sei giovane. L’altra volta ti ho sentito dire: “Basta andare al bar e fare rinfreschi”. Quando eri presidente della Provincia hai speso venti milioni in rinfreschi… Vuoi fare grandi lavori… basta non hai un’idea di come potrebbe essere il mondo. Ti do un minuto non abbiamo tempo per voi. Io non sono democratico con voi…».

Meloni e il web

Il post pubblicato da Giorgia Meloni ha ottenuto una valanga di commenti. Scrive un utente: «Non ho parole posso solamente dire che tutto questo è vergognoso come sono bravi nel calarsi i pantaloni e prenderlo nel …. per delle poltrone. Spero che il 2 giugno gli italiani delusi da questo governo di incapaci scendano in piazza, facciamoci sentire… Gli italiani sono stufi e vogliono che questo governo di pagliacci se ne vada a casa al più presto». E un altro aggiunge: «I due peggiori prodotti politici della storia della repubblica italiana e che costeranno al paese un prezzo davvero carissimo». C’è poi chi osserva: «Questa fine era improponibile ed invece è accaduto. Si sono completamente venduti a tutte le tipologie del Pd. Non riesco a capire come ci siano ancora persone che danno fiducia a questi voltagabbana incompetenti».