Ha fatto davvero bene Mattarella a dirgliene quattro. Quando abbiamo appreso del cazziatone che il Capo dello Stato ha rivolto ai magistrati anti Salvini ci siamo davvero sentiti rappresentati. Perché ha dimostrato che il Quirinale non ha paura di chi pensa di condizionare il potere politico.

La magistratura ha il dovere di essere terza nel conflitto e non parte, come risulta evidente dalle scabrose parole di Palamara e compagnia.

Mattarella fa piazza pulita degli anti Salvini

Ma le parole di Mattarella hanno fatto piazza pulita anche delle illazioni di chi immaginava che sarebbe stato zitto. No, il Colle non tace e reprimende del genere non si sentivano dai tempi di Cossiga.

Il peso schiacciante dell’esternazione del presidente si è abbattuto sulle spalle del povero Ermini, suo vice al Consiglio superiore della magistratura. Che ha provato a rintuzzare dicendo “hanno messo in mezzo anche me”. Ma lui, Mattarella, gli ha addirittura sbattuto giù il telefono per quanto era infuriato. Chi ha tentato di minimizzare la sua intemerata, dice che in realtà si è arrabbiato “per il favore fatto a Salvini” che il Quirinale seppellirebbe (politicamente) senza indugio. E quindi, da buon democristiano ha deciso di giocare la partita opposta.

La stessa convocazione immediata del Csm è un ottimo segnale. Entro questa settimana escano tutti allo scoperto quelli che pensano di minare ancora i rapporti tra mafia e politica. “Venga anche Bonafede al Plenum”, ha ordinato il Capo dello Stato, così chiudiamo faccia a faccia anche la pratica Di Matteo. E quella sulle troppe scarcerazioni di mafiosi.

Una mossa che ci voleva davvero e che probabilmente servirà a fare chiarezza. Perché non se ne può più del veleno che scorre a mezzo stampa. Le intossicazioni determinate da intercettazioni senza reato sono le peggiori, squadernano i vizi e mettono a nudo i peggiori sentimenti. E giudizi intollerabili.

L’iniziativa assunta dal presidente della Repubblica, finalmente, ci fa sentire tutti più tutelati. Perché se la serenità è quella con cui parlano di Salvini, figuriamoci che combineranno a qualunque cittadino che giudichino una “merda”, come abbiamo appreso leggendo quella robaccia dalla bocca di quei “giudici”.

Chi amministra giustizia – sia per la parte inquirente che per quella giudicante – ha in mano il destino delle persone. È la funzione più alta che si possa attribuire a un uomo. E quindi c’è un dovere in più, anche a livello di comportamenti. I palazzi di giustizia non sono osterie.

Ecco perché ci voleva quella presa di posizione di Mattarella a tutela di Salvini e di tutti noi.

Ma non era vero…

Che ovviamente non c’è stata. Vi abbiamo raccontato solo quello che sarebbe dovuto accadere in un paese normale dove la separazione tra poteri non comporta la licenza d’insulto. Abbiamo descritto semplicemente la speranza di poter vivere in un Paese fondato sul rispetto tra istituzioni. Invece non è così. E dispiace non aver ascoltato parole come quelle che abbiamo invocato dall’istituzione più elevata della Repubblica. Che invece preferisce il consueto silenzio.

Perché non osiamo immaginare che cosa sarebbe accaduto se anziché contro Salvini quelle offese fossero state pronunciate contro uno come Zingaretti. Saremmo affogati nelle lacrime dei parrucconi di regime. E la giustizia muore. Giorno dopo giorno.