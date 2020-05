Malagò non ha dubbi. O quasi. «Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99%” dice infatti il presidente del Coni a ‘Non è un paese per giovani‘ su Radio Due. Dopodiché il numero uno dello sport tricolore aggiunge: “La sfida tra alcuni medici e il Comitato tecnico-scientifico non la capisco. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro”. Il che evidentemente lascia tutto in forse. Perché non può esserci partenza certa senza arrivo certo. La verità è che si va ancora a tentoni. Con il mondo del pallone formalmente unito, ma traversato da perplessità crescenti.

Malagò: recepite le direttive