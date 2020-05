M5S, la ricandidatura di Raggi fa esplodere la faida: scontro al vertice sul doppio mandato

Scontro al vertice del M5s sul tema dei due mandati. Ad aprire questo (nuovo) fronte interno è stato il reggente Vito Crimi, parlando dell’opportunità di una deroga per i sindaci, fra i quali spiccano Chiara Appendino e Virginia Raggi. Uno scenario che non è piaciuto a Roberta Lombardi, che con Crimi condivide anche il ruolo di componente del Comitato di garanzia pentastellato. “Gianroberto Casaleggio diceva che ogni volta che deroghi ad una regola, praticamente la cancelli”, ha commentato la Lombardi, che oltre a essere una storica esponente del movimento è anche una storica rivale di Virginia Raggi. La prima cittadina di Roma potrebbe ricandidarsi solo grazie alla deroga, mettendo in discussione le grandi manovre già in atto per la sua sostituzione.

Lombardi: “Basta deroghe, è una presa in giro”

“Io, da attivista di lungo corso, da portavoce al secondo mandato e da membro del comitato di garanzia, dico basta deroghe. Consigliere mandato zero, sindaco mandato doppio o titoli fantasiosi sanno un po’ di presa in giro“, sono state le parole di Lombardi, intervistata dall’Adnkronos. La consigliera regionale del Lazio, già candida M5s alla presidenza, ha chiesto quindi un confronto pubblico sul tema in occasione degli Stati generali, fase congressuale più volte evocata e rinviata, anche a causa dell’emergenza coronavirus. “Se vogliamo parlare di superamento della nostra regola interna del limite dei due mandati, si faccia apertamente e pubblicamente in un consesso adatto come gli Stati generali, quando potremo tenerli. Poi – ha aggiunto Lombardi – si voti per decidere una volta per tutte e ognuno ne trarrà le debite conseguenze. Sia gli eletti, che gli attivisti, che gli elettori”.

M5s, dal “mandato zero” alla proposta di Crimi

Da tempo si discute di un possibile superamento della regola che fissa un tetto di due mandati per gli eletti grillini. Una regola che per i consiglieri comunali era già stata aggirata con l’idea del “mandato zero” ricordata da Lombardi. Crimi, ora, con un’intervista al Fatto quotidiano, ha fatto capire di voler perfezionare la trovata di Di Maio, estendendola esplicitamente ai sindaci. “Abbiamo sindaci al secondo mandato a Roma, Torino, Marino e Vimercate. Chi amministra dovrebbe poter lavorare in un’ottica pluriennale, serve una riflessione. Il mondo cambia, e dobbiamo tenerne conto”, ha affermato il capo politico M5S, trovando comunque consensi. “I sindaci devono avere la possibilità di tentare un secondo mandato, se magari hanno fatto un mandato precedente come consiglieri di opposizione”, ha detto il senatore di Frascati Emanuele Dessì, per il quale “il secondo mandato deve valere solo per i parlamentari. Ma anche in questo caso, è una regola che andrebbe rivista”.