Lollobrigida (FdI): «Il governo regolarizza gli immigrati invece di pensare agli italiani» (video)

«Col favore della notte, mentre gli italiani si aspettavano che qualcuno lavorasse per loro per rilanciare la nostra economia e per sostenere imprese e famiglie, il governo guidato da Conte sta regolarizzando centinaia di migliaia di immigrati. Questa è la risposta di questo governo alla crisi economica prodotta dal Covid. Fratelli d’Italia farà di tutto per fermarli». Lo ha detto conversando con i cronisti a Montecitorio il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Lollobrigida, l’intervento alla Camera

L’esponente di FdI ha poi postato sui social un post con il suo intervento alla Camera. «In queste ore ci è stato chiesto più volte – ha detto – perché FdI continua a parlare in quest’aula. E la risposta più banale è perché abbiamo tante cose da dire e proviamo a farlo nel luogo deputato al dibattito. E al dialogo tra le forze politiche che rappresentano, fino a prova contraria il nostro popolo. Semmai dovremmo interrogarci come mai dalla maggioranza non si sente proferire parola su argomenti così rilevanti come quelli che stiamo trattando. E contestualmente in altri palazzi, in quello a fianco anche se a portone chiuso, si ragiona col favore della notte di provvedimenti che incidono sulla vita dei nostri cittadini. Non solo su quello che sta avvenendo in questi giorni ma su quello che avverrà quando supereremo (speriamo in tempi rapidi) questa crisi». E poi ancora: «Abbiamo di fronte agli occhi delle agenzie – dice Lollobrigida –che stimolano la rabbia dei cittadini italiani. Perché quando si parla di regolarizzare centinaia di migliaia di persone che hanno agito nell’illegalità si manca di rispetto al nostro popolo e a quegli immigrati regolari che vogliono accedere in Italia seguendo le norme».