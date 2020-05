Littizzetto imbarazzante: volgarità sul virus e sulla performance di Rocco Siffredi in spiaggia…

Che stile…Congedo tra doppi sensi, “misure” di Rocco Siffredi e …Persino per l’ultimo monologo della stagione tv di “Che Tempo che fa” Luciana Littizzetto non si smentisce. Non abbandona la sua vena trash fuori luogo. Persino le misure di distanza sociale previste per fronteggiare il coronavirus nella sua Fase 2 non inducono la comica a una maggiore sobrietà. Così nell’ultima puntata del programma di Fazio su Rai 2 prosegue con le sue freddure. Inopportuna quella legata alle nostre spiagge e al distanziamento tra un ombrellone e un altro per permettere ai balneari di salvare il salvabile della stagione che si annuncia piena di incognite. Solo la Littizzetto poteva trovare un legame tra il distanziamento sociale e le “misure” del re del porno Rocco Siffredi.

La Littizzetto durante la performance spiega seria seria: “Spaventoso: Rocco Siffredi riesce a farsi la vicina di ombrellone rispettando il metro e mezzo di distanza”. Dovremmo ridere? Non è difficile immaginare cosa intenda. La vena satirica è ormai caduta veramente in basso. L’umorismo è una cosa seria. Commentare come Siffredi possa compiere simile prodezza non è che faccia tanto ridere. La Littizzetto ha una monomania e ci ha abituati a doppi sensi e ammiccamenti porno in genere legati al simbolo sessuale maschile. Fazio vuole dare l’impressione di essere in imbarazzo ma alla fine lei dice quel che vuole in maniera inopportuna, visto il momento che tutti tanno vivendo. Per scherzare su un tema drammatico ci vorrebbe stile. Che non ha.

La Littizzetto è vittima di se stessa. C’è da dire che il Coronavirus ha segnato una mannaia per la sua vena satirica: già nel pieno della pandemia in una puntata si è mostrata mascherata da “Amucona”, facendo battute. Anche in questo caso non è che abbia dimostrato grande sensibilità verso chi stava morendo. Prendendo in giro la corsa ad acquistare il gel disinfettante, sparito in poche ore. Scherzare sulla pandemia che avrebbe poi mostrato tutti i suoi effetti le settimane successive non è stato un granché…

Insomma, per l’ultima puntata,la Littizzetto e i suoi autori avrebbero potuto spremere le meningi in po’ dei più anziché rispolverare le battute stantie trite e ritrite su Rocco Siffredi. Che tempo che fa è stato uno dei pochi format a non essersi mai fermato per coronavirus, portando a termine regolarmente la stagione televisiva. A differenza di altri programmi. Ecco, visto lo spettacolo – non dimentichiamo la performance di Saviano contro i commercialisti – ne avremmo fatto volentieri a meno. Un finale ricco di incognite: Fazio, infatti, il prossimo anno inizierà l’ultimo anno di contratto che lo lega alla Rai. E la destinazione è incerta. Alcune voci lo danno di ritorno su Rai 3.