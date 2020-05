Sulla graticola da domenica sera, oggi il ministro Alfonso Bonafede affronta l’aula di Montecitorio. “Nel giugno 2018 non vi fu alcuna interferenza, diretta o indiretta, nella nomina del capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Punto. Non c’è nient’altro da dire“. Così il Guardasigilli decide di cavarsela rispondendo a un’interrogazione durante il question time alla Camera. Per lui lo scandalo sulla mancata nomina di Nino Di Matteo al Dap si chiude qui. Le dichiarazioni bomba del magistrato però fanno male. Al ministro, che ne esce con le ossa rotte. Ai 5Stelle che, pur di difendere l’operato dell’inquilino di largo Arenula, se la prendono con il vicecapo di Gabinetto. Che, tra l’altro, smentisce tutto. Resta il dossier carceri. Con la vergognosa scarcerazione di 371 criminale, tra boss, spacciatori e killer, dovuti al condono mascherato per il covid-19.

Bonafede: nessuna interferenza su Di Matteo

“E’ in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l’attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al 41 bis”, ha detto il ministro.

Intanto Fratelli d’Italia e Lega continuano a chiedere che si dimetta. Almeno per decoro. Mentre i grillini insistono con una difesa imbarazzante. Non tutti. Oggi mandano avanti le seconde file. “A Giletti preferisco la Clerici e a ‘Non è l’arena’ preferisco ‘La prova del cuoco”. Parola Giampiero Trizzino, consigliere regionale 5Stelle . “Le rare volte in cui l’ho beccato in Tv, il mio limite di tolleranza non ha superato il minuto e mezzo. Ciò detto, da giurista e da palermitano ho sempre ammirato il lavoro di Nino Di Matteo. Ma da Giletti forse certe dichiarazioni non andrebbero fatte”. E ancora: “Lungi da me difendere Alfonso Bonafede (che è capace di farlo da solo), ma questioni così delicate andrebbero trattate nelle sedi opportune. Sono fiducioso in un chiarimento reciproco, che spazzi via tutte le polemiche inutili”