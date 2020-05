Di Matteo conferma le accuse: «Bonafede ebbe lo stop da qualcuno. E disse una frase che mi fece pensare»

«Prima una proposta, poi un’altra» dal ministro Bonafede. «Da allora mi sono sempre chiesto cosa era accaduto nel frattempo. Se, e da dove, fosse giunta una indicazione negativa. Magari uno stop degli alleati o da altri, questo io non posso saperlo». Il consigliere del Csm Antonino Di Matteo torna a parlare della richiesta arrivata nel giugno del 2018 da Bonafede di accettare l’incarico di capo del Dap. In una intervista a “Repubblica”, l’ex pm della trattativa tra Stato e mafia spiega cosa accadde in quelle 48 ore, dopo averne parlato nella trasmissione “Non è l’Arena” su La7.

Di Matteo: quel lunedì 18 giugno

«Era lunedì 18 giugno», racconta. «Ero a Palermo, a casa, il giorno dopo sarei tornato a Roma, nel mio ufficio alla Procura nazionale antimafia. Squillò il telefono, era Bonafede. Mi pose l’alternativa, andare a dirigere il Dap oppure prendere il posto di capo degli Affari penali. Chiuse il telefono dicendo “scelga lei”». All’indomani, Di Matteo si reca al Ministero per incontrare Bonafede. «Gli dissi che accettavo il posto di capo del Dap. Lui, però, a quel punto, replicò che aveva già scelto Basentini».

«Il nostro ultimo scambio di battute»

«Non chiesi al ministro Bonafede perché aveva cambiato idea» sulla mia nomina al Dap. «Ma rimasi sorpreso», aggiunge Di Matteo. «Devo presumere che quella notte qualcosa mutò all’improvviso. Bonafede insistette sugli Affari penali. Parlò di moral suasion con la collega Donati perché accettasse un trasferimento. Non dissi subito no, ma manifestai perplessità. Siamo a giugno, disse Bonafede, lei mi manda il curriculum, a settembre sblocchiamo la situazione». Indimenticabile «il nostro ultimo scambio di battute. Io gli dico di non tenermi più presente per alcun incarico, lui ribatte che per gli Affari penali “non c’è nessun dissenso o mancato gradimento che tenga”. Una frase che, se riferita al Dap, ovviamente, mi ha fatto pensare».

«Bonafede si mostrò informato»

Di Matteo incalza. «Il ministro Bonafede si mostrò informato» sulle esternazioni dei boss mafiosi rinchiusi al 41 bis che non lo volevano a capo del Dap. «Dopo le elezioni (del 2018 ndr) alcuni giornali scrissero che c’era l’ipotesi Di Matteo al Dap. Dell’esistenza del rapporto lo appresi il giorno prima lo stesso giorno della visita. Mi chiamarono da Roma dei colleghi perdirmi che c’era una cosa molto brutta che mi riguardava. In più penitenziari» dei boss avevano gridato il loro no a Di Matteo al Dap.

Bisogno “irrefrenabile” di raccontare i fatti

«Domenica sera, quando ho sentito fare il mio nome inserendolo in una presunta trattativa, ho sentito l’irrefrenabile bisogno di raccontare i fatti, al di là delle strumentalizzazioni», dice ancora Di Matteo. «Dopo le dimissioni di Basentini, proprio come due anni fa, alcuni giornali hanno di nuovo scritto che mi avrebbero fatto capo del Dap. Quando Roberto Tartaglia è diventato vicedirettore del Dap eccoli scrivere “arriva il piccolo Di Matteo”». Poi quando (nella trasmissione di Giletti ndr) ha sentito fare il suo nome, ha alzato il telefono e ha chiamato il conduttore per ripercorrere quei giorni.

Di Matteo: su di me condanna a morte dai boss

«Pensai allora e ho sempre pensato di essere stato trattato in modo non consono per la mia dignità professionale. Io vivo una vita blindata da 15 anni», afferma Di Matteo. «Mi muovo con 15 uomini intorno che controllano ogni mio movimento. Sulla mia testa pende una condanna a morte mai revocata di Riina. Collaboratori attendibili continuano a dire che per me l’esplosivo era già pronto. Faccio il magistrato e con tutto quello che ho fatto nel mio lavoro sapevo e so che non devo chiedere niente».