Librandi ridicolizzato da Cruciani e Centinaio: “Se Renzi lo vede ti prende a calci nel c…”(video)

Gianfranco Librandi mostra un disegnino spacciato per un logo geniale. Viene letteralmente “massacrato” da tutti gli ospiti di “Diritto e Rovescio”, da Cruciani a Centinaio. Che si sganasciano. Sotto gli occhi imbarazzati del conduttore Paolo Del Debbio, incredulo. Il gaffeur per antonomasia Librandi è abituato ad essere messo alla berlina per uscite spesso infelici , contro gli italiani, contro i terremotati, contro gli avversari. Ci ha riprovato e ci è riuscito alla grande. Gli studi televisivi hanno un sussulto quando parla lui. Da Del Debbio offre l’assist per essere perculato.

Librandi e la sua idea “geniale”…

“Se Renzi lo vede ti prende a calci nel sedere anche a Italia Viva“. L’impietoso giudizio di Cruciani a commento del del bollino “coronavirus free” ideato da Gianfranco Librandi in persona. Lui lo mostra pensando di avere proposto l’idea geniale dell’anno, ma spacca lo studio di Dritto e rovescio. Nel senso che si spacca dalle risate. Giuseppe Cruciani e Gian Marco Centinaio si scatenano contro il renziano doc, ex Pd ed Ex Scelta civica. L’inizativa di un logo “coronavirus free” apposto davanti alla propria azienda, è piuttosto bizzarra e risibile. Il leghista Centinaio ride, Cruciani lo sfotte alla sua maniera.

“Se Renzi vede questo disegnino da te disegnano non so come, oggi, mentre eri nella tua azienda….ti prende a calci…”. Librandi rimane imperturbabile e addirittura si inorgoglisce del suo disegnino: “Questo bollino è stato autorizzato da Renzi, è un’idea geniale. Quando ci arriverai tra due mesi sarà troppo tardi…”. I commenti in tempo reale mentre il terzetto era in onda sono impietosi :”Librandi ritirati, fai danni”. “Più che onorevole, sei disonorevole”. Insomma, un’altra performance da annali della storia dei talk show.