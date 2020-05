L’assessore siciliano Razza: “Nessuno ci fermerà nella determinazione al cambiamento”

Ruggero Razza, assessore alla Salute della regione Sicilia, torna a parlare, sulla sua pagina facebook, degli illeciti nella sanità siciliana. “Alcuni mi chiedono: ma ti sorprende l’elevata sensibilità dei rischio corruttivo nella sanità? Ovviamente il riferimento è ai fatti di questi giorni. E – aggiungo io, come ho detto in conferenza stampa – ai fatti prossimi che potranno, spero, ulteriormente colpire chi commette reati e (forse) pensa di poterla fare franca. No, non mi sorprende che nel più ampio salvadanaio, che rappresenta quasi il 50% del bilancio della Regione, possano annidarsi interessi illeciti.

Razza: presi tutti i provvedimenti necessari

E aggiunge: “Se mi sorprendesse non avrei attivato, tra i primi atti, la convenzione con Agenas proprio per il monitoraggio della corruzione nel settore. E poi i provvedimenti sulle rotazioni dei dirigenti, sul registro dei portatori di interessi e tanto altro ancora, a partire dalla direttiva sulla trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria e sulle ispezioni effettuate in tutte le strutture, pubbliche e private. O sul protocollo per la fase di campagna elettorale, sospendendo attività sensibili nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private”.