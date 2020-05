La protesta delle chiavi, iniziativa degli esercenti messi in ginocchio dalla crisi causata dal Covid 19, sta esplodendo in tutta la penisola. Come ha scritto il quotidiano Avvenire, uno dei pochissimi a dare voce a queste proteste, a Pistoia, Grosseto, Piombino, Pietrasanta, Empoli, Carrara gli esercenti hanno simbolicamente restituito le chiavi dei locali ai loro sindaci. Gesti simili anche a Benevento, Ischia, Savona, Santa Margherita Ligure, Somma Vesuviana. Chiavi di cartone (3.500) consegnate da ristoratori, albergatori e baristi della città anche al sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Anche a Mestre i commercianti sono scesi in strada facendo tintinnare le chiavi dei loro locali per protesta. Lo stesso è accaduto a Treviso. La protesta delle chiavi si è svolta anche sulle spiagge della Versilia, dove sono i lavoratori balneari a lamentare l’impossibilità della ripartenza. A Latina hanno indetto una manifestazione nella piazza centrale chiedendo aiuto al sindaco a causa dei problemi economici che si trovano ad affrontare. Chiusi per decreto ma devono continuare a pagare tasse e utenze. Hanno partecipato, mantenendo le distanze di sicurezza, commercianti, ristoratori, titolari di sale da ballo, parrucchieri. La disperazione di queste categorie si è potuta toccare con mano: alcuni di loro hanno pianto e si sono inginocchiati, come una donna che ha raccontato di avere il marito malato e di non potersi permettere ormai nemmeno di acquistare i medicinali.